Özden Örnek'in oğlundan Fatih Altaylı'ya: "Bir cümle insanı öldürebilir mi" diye sorarsanız...

Yönetmen Tolga Örnek, babası eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek için Kasımpaşa'daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda düzenlenen askeri törende, 3 ay önce hayatını kaybeden kardeşi Burak Örnek'i 2008'de hedef gösteren Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya cevap verdi. Konuşmasında “Eğer bir cümle insanı öldürebilir mi diye sorarsanız bana, o da Fatih Altaylı'nın ‘Burak Örnek babasının günlüklerini çaldı ve milyonlarca para karşılığı sattı'" diyen Örnek, "Burak bunu asla kabullenemedi. ‘Sözde günlük, çalma, Burak gibi bir evlat bunu nasıl yapabilir?' diye kendi kendimize sorduk, inanmadık zaten" dedi. Önceki gün, 75 yaşında hayatını kaybeden, 'Balyoz Planı' davasında 41 ay tutuklu kalan eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek için dün Kasımpaşa'daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi. OdaTV'e yer alan habere göre törene; Özden Örnek'in eşi Sevil ve oğlu Tolga Örnek'in de aralarında bulunduğu aile fertlerinin yanı sıra, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Sahil Güvenlik Komutan vekili Tuğamiral Bülent Tuncay, muvazzaf ve emekli askerler katıldı.