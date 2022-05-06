Özdağ'dan Soylu'ya: İkimizden biri ölene kadar bu iş sürecek

Kendisine "Soros çocuğu" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Erkeksen oraya gel" diyerek saat 11.00'da İçişleri Bakanlığı önüne geleceğini duyuran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, polis engeline takıldı.

İçişleri Bakanlığı nüne gidemeyen Özdağ, bulunduğu yerde yaptığı açıklamada, Soylu'ya seslenerek, "Bu görevin bittiği zaman tutuklanacaksın, sen cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin" dedi. Özdağ, "Bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam edecek" ifadesini kullandı.

"Senden korkan senin gibi olsun, sen kriminal bir adamsın. Bu görevin bittiği zaman sen tutuklanacaksın kardeşim. Bunun sen de farkındasın. Sen cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin. Bundan sonra seninle Süleyman bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam edecek. Ya sen özür dilersin milletin önünde ya da bu kavga sonuna kadar devam eder. Ama provokasyonları hiç deneme, her provokasyon girişimini ağzından içeri tıkarım senin."