Oyuncu Mehmet Kurtuluş: “Türk televizyon sektörü dünyada ikinci sırada”

Mehmet Kurtuluş’un adını Türkiye’de Fatih Akın filmleri ile duymuştuk ilk başta. Şimdi ise Netflix’in ilk Belçika yapımı orijinal dizisi olan Into The Night dizisinde, hayatta kalmak için mücadeleler vermiş, yaptıkları ile önyargılarımızı ve etik anlayışımızı sorgulatan Ayaz karakterini canlandırıyor.

2014 yılında Samuel L. Jackson ile Big Game filminde oynayan, Muhteşem Yüzyıl Kösem’de Derviş Ağa karakteri, The Protector dizisinde Mazhar karakterini canlandıran Mehmet Kurtuluş, yerli ve yabancı birçok yapımda yer aldı ve şöhreti sadece Türkiye ve Almanya ile sınırlı kalmadı.

2 yaşından beri Almanya’da yaşayan oyuncu ile Almanya’daki 3. nesil olan yeni Türkiyeli jenerasyonun durumunu başarılı dizilerin sırrına, kötü adam karakterlerinin derinliğini hayvan sevgisini ve tabii ki canlandırdığı Ayaz karakteri ile Into the Night setini konuştuk.

6 bölümlük dizinin ikinci sezonu 2021 yılında yayınlanacak ama ilk sezonunu Netflix’te izleyebilirsiniz.

Dizinin fragmanı için TIKLAYINIZ: https://youtu.be/wy-aaRfaZ8A