Oyuncu Cem Davran’dan duygulandıran bayram paylaşımı: Annelik ne muazzam bir mucize...

Oyuncu Cem Davran, bugün sosyal medya hesabından paylaştığı bayram mesajıyla herkesi duygulandırdı. Kurban Bayramı’nda annesinin evine ziyarette bulunan oyuncu, ona şarkı söyleyerek destek oldu.

“Annelik ne muazzam bir mucize"

Şarkı cümlelerini annesiyle tekrarlayan Davran, not olarak da şunu ekledi: “Sevdiği şarkılarla, geçen doksan yıla yakın bir masalı hatırlatmaya çalışırsın. Bebeğiydin bir zamanlar, bebeğin olur gün gelir. Annelik ne muazzam bir mucize. Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor, ben onun her saniyesini, kokusunu hatırlıyorum. Hayata yeniden başlamış gibiyiz, bayramları öğrettiği gibi hissediyorum hâlâ” dedi.