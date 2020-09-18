Oyuncu Aslı Omağ rol gereği boğuluyormuş gibi yaptı; gerçek sanan turist nehre atladı!

TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Kalk Gidelim' dizisinde 'Meryem' karakterini canlandıran Aslı Omağ, rol gereği nehirde boğuluyormuş gibi yaptı. O esnada kıyıda bulunan bir turist ise oyuncunun gerçekten boğulduğunu zannederek nehre atladı. Sete ara verilip turiste olayın gerçeğini anlatan ekip, çekimlere devam etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, oyuncu Aslı Omağ, başrolünde yer aldığı bir dizinin çekimleri esnasında talihsiz bir olay yaşadı. Rol gereği Muğla'nın Azma nehrindeki boğulma sahneleri çekilirken, Omağ'ın gerçekten tehlikede olduğunu zanneden yabancı bir turist, oyuncuyu kurtarmaya çalıştı.

Dizide Meryem karakterini canlandıran Aslı Omağ, rol gereği nehirde boğuluyormuş gibi yaptı. Kıyıdaki yabancı bir turist, Omağ'ın gerçekten boğulduğunu sanarak nehre girip oyuncuyu kurtarmaya çalıştı. Gerçeği öğrendikten sonra çok şaşıran cesur turisti set ekibi tebrik etti. Omağ ise olay sonrası turistle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Hürriyet