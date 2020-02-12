T24 LogoT24 Logo
Haberler

Otoparkın girişini kapatan araca defalarca vurdu; hızla gaza basınca aşağıya uçtu!

12 Şubat 2020 18:23

İstanbul Bahçelievler'de bir sürücü, binanın otopark girişini aracıyla kapatan sürücüyle tartıştı. Öfkelenen sürücü aracına binip yolu kapatan otomobile çarpmaya başladı.

İleri geri yaparak otomobile çarpan sürücü, hızla gaza basınca apartmanın otoparkına uçtu. Olayda 3 araçta hasar meydana gelirken yaralanan olmadı. Kaza sonrası sürücülerin birbirinden şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Kazanan korku dolu anlar çevredekiler tarafından görüntülendi. Bir görgü tanığı o anları, "Ben kuaförüm yan tarafta. Dışarıdan ses geliyordu, korna sesi. O esnada çıktığımda otopark kapalı olduğundan Ali abi devamlı kornaya basıyordu. Giremeyince buradaki arabaya vurdu.  Park eden kişi karşıdaki büfeye yemek yemeye gelmiş. Ali ağabey çok sakin biridir aslında, çok sevdiğimiz bir ağabeyimizdir. Böyle bir şey nasıl oldu bir anda bilemiyoruz" sözleriyle anlattı. 

ETİKETLER

habervideobahçelievlerililçesemtmahallekazaolaykorkukorku doluanlaro anlargüdnemviral

Diğer Videolar

Akşener: 100 milyarlık ekonomi paketinin 2 milyarı ihtiyaç sahiplerine ayrıldı; iş yerlerini kapatan esnaf varken müteahhitlerin ciro yapmasından vazgeçilmedi

Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısında mesafeyi böyle korudu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Nisan 2020

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal'ın yolu polis tarafından kesildi

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Eşitlik içermeyen af teklifi ve belediyelere yasaklarla mı ‘biz’ duygusu yaratılacak?

Davutoğlu: Devlet yardım toplamaz, yardım eder; evi yakan krizi görmemeye başladıysanız sosyal patlamalardan hepimizin endişe etmesi lazım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İnsanlar gidince, dünyaca ünlü sahilin tadını anne köpek ve yavruları...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na videolu gönderme:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Asıl sıkıntı 28 Haziran'dan sonra yaşanacak" diyen astrolog Dinçer Güner:...

İmamoğlu'ndan hükûmete çağrı: 800 bin İstanbullu dün toplu ulaşımı kullandı,...

AKP, infaza ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM'ye verdi...

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in Koronavirüs testi pozitif çıktı...

Türkiye'de Koronavirüs | 46 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İnsanlar gidince, dünyaca ünlü sahilin tadını anne köpek ve yavruları...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na videolu gönderme:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24