Otoparkın girişini kapatan araca defalarca vurdu; hızla gaza basınca aşağıya uçtu!

İstanbul Bahçelievler'de bir sürücü, binanın otopark girişini aracıyla kapatan sürücüyle tartıştı. Öfkelenen sürücü aracına binip yolu kapatan otomobile çarpmaya başladı.

İleri geri yaparak otomobile çarpan sürücü, hızla gaza basınca apartmanın otoparkına uçtu. Olayda 3 araçta hasar meydana gelirken yaralanan olmadı. Kaza sonrası sürücülerin birbirinden şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Kazanan korku dolu anlar çevredekiler tarafından görüntülendi. Bir görgü tanığı o anları, "Ben kuaförüm yan tarafta. Dışarıdan ses geliyordu, korna sesi. O esnada çıktığımda otopark kapalı olduğundan Ali abi devamlı kornaya basıyordu. Giremeyince buradaki arabaya vurdu. Park eden kişi karşıdaki büfeye yemek yemeye gelmiş. Ali ağabey çok sakin biridir aslında, çok sevdiğimiz bir ağabeyimizdir. Böyle bir şey nasıl oldu bir anda bilemiyoruz" sözleriyle anlattı.