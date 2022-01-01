Otomobiliyle sitenin duvarına çarpan sürücüden özeleştiri: "Şartların üstünde alkollüyüm, benim hatam"

Antalya’da yeni yılın ilk saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, otomobiliyle bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralanmazken, duvarda hasar oluştu. Polisin kontrolünde 3.01 alkollü çıkan sürücü özür üstüne özür dileyerek, “Alkol aldığım sürece her türlü hatayı kabul ediyorum” dedi.

Kaza, dün gece 00.45 sıralarında Antalya Muratpaşa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, önce kaldırıma ardından bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, duvarda hasar oluştu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün 3.01 promil alkollü olduğu tespit edildi.



Yaptığının bir hata olduğunu belirten sürücü, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ben alkollüyüm. Kabul ediyorum. Şartların üstünde alkollüyüm. Benim hatam ve çok çok özür diliyorum. Duvara ben çarpmadım. Ama her ne olduysa oldu, benim hatam. Alkol aldığım sürece her türlü hatayı kabul ediyorum. Çok özür diliyorum, bir daha olmayacak. Zaten ehliyetimi teslim ediyorum. Bir hata yaptım, olmaması gerekiyordu, çok özür diliyorum” dedi.

Sürücüye bin 825 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay el konuldu.