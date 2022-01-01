T24 LogoT24 Logo
Haberler

Otomobiliyle sitenin duvarına çarpan sürücüden özeleştiri: "Şartların üstünde alkollüyüm, benim hatam"

“Alkol aldığım sürece her türlü hatayı kabul ediyorum”

01 Ocak 2022 12:24

Antalya’da yeni yılın ilk saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, otomobiliyle bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralanmazken, duvarda hasar oluştu. Polisin kontrolünde 3.01 alkollü çıkan sürücü özür üstüne özür dileyerek, “Alkol aldığım sürece her türlü hatayı kabul ediyorum” dedi.

Kaza, dün gece 00.45 sıralarında Antalya Muratpaşa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, önce kaldırıma ardından bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, duvarda hasar oluştu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün 3.01 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Yaptığının bir hata olduğunu belirten sürücü, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ben alkollüyüm. Kabul ediyorum. Şartların üstünde alkollüyüm. Benim hatam ve çok çok özür diliyorum. Duvara ben çarpmadım. Ama her ne olduysa oldu, benim hatam. Alkol aldığım sürece her türlü hatayı kabul ediyorum. Çok özür diliyorum, bir daha olmayacak. Zaten ehliyetimi teslim ediyorum. Bir hata yaptım, olmaması gerekiyordu, çok özür diliyorum” dedi.

Sürücüye bin 825 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay el konuldu.

AntalyakazaAlkolSite duvarıPolisCeza

Diğer Videolar

Kaldırımda motosilketiyle sürüklenerek yayaya çarptı

Ordu’da yamaç paraşütçüsü eğitim sırasında denize düştü

Maltepe’de asansör ana kartlarını çalan hırsız yakalandı

BM'nin 'ses kirliliği' raporu Tokatlıları şaşırttı: Aslında sakin, şirin ve yaşanılası bir şehir

Genç, Akşener'e gözleri dolarak anlattı: Dershaneye giriş çıkışta hiçbir şey alamaz olduk; her şey çok pahalı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Şubat 2022

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24