Otomobilini çeken çekicinin üstünde 3 kilometre gitti

Trabzon sigortası olmadığı gerekçesiyle çekiciye yüklenen otomobilinin götürülmesine karşı çıkan Şenol Şeker (30), trafik polisleri ile tartıştı. Otomobili çekiciye yüklenmesine engel olmaya çalışan Şeker, otomobili kaldıran çekicinin kaldıracı üstüne çıktı. Kaldıraçla havalanan sürücü polisleri ikna edemeyince kendisi de inmedi. Görevli, çekici kasasına yerleştirdiği otomobil ve kaldıracın üzerindeki sürücü ile hareket etti. Çekicinin kaldıracı üzerinde yaklaşık 3 kilometre giden sürücü, park yerine gelince ödemeleri yaparak aracını aldı. Olay, Çömlekçi Mahallesi'nde dün meydana geldi. Ordu'dan hastasını tedavi için Trabzon'da bir hastaneye getiren Şenol Şeker, gece aracını kaldığı otelin yakınında bir sokağa park etti. Sabah otomobilinin yanına geldiğinde trafik polisleri ile karşılaşan Şeker, hatalı park ve sigorta süresinin geçmesi nedeniyle bağlanan otomobilinin çekiciye yüklendiğini gördü. Otomobilinin götürülmesine karşı çıkan Şenol Şeker, trafik polisleri ile tartıştı. Sigorta şirketini arayan Şeker, otomobilin sigorta poliçesini yenilenmesini sağladı. Ancak polis ekipleri otomobili götürmekte ısrarcı oldu. Şeker, otomobili kaldıran çekicinin kaldıracı üstüne çıktı. Kaldıraçla havalanan sürücü polisleri ikna edemeyince kendisi de aşağıya inmedi. Çevrede toplanan vatandaşlar da sürücüye destek verdi, polisin otomobili bırakmasını istedi. Görevli, çekici kasasına yerleştirdiği otomobil ve kaldıracın üzerindeki sürücü ile hareket etti. Çekicinin kaldıracı üzerindeki sürücü, görenlerin şaşkın bakışları altında 3 kilometre bu şekilde gitti. Çekici görevlisi ve sürücünün inatlaşması ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Park yerine götürülen otomobilinin çekici ve otopark ücretini ödeyen sürücü Şenol Şeker, aracını geri aldı. 'MÜSAADE EDİN DEDİM AMA' Yaşadıklarını anlatan Şenol Şeker, "Ordu'dan Trabzon'a gece 3'te hastamı getirdim. Ben de otele gittim. Arabamı da kaldırıma park ettim. Orada başka araçlar da vardı. Öğlene kadar uyuduğum için esnaf tarafından aracım şikâyet edildi. Polisler de şikâyet üzerine aracımın yanına geldi. Aracımın sigortasının bittiğinden haberim olmadığı için işlem yapıp ceza kestiler. ‘Yapmayın, aracımın başına geldim. Sigortamı yaptıracağım. Bana müsaade edin' dedim ama dinlemediler. Ben sigorta şirketini arayarak poliçemi yaptırdım. Buna rağmen aracımı çekiciye yüklediler" dedi. 'ÇEKİCİNİN ÜZERİNDE SAVRULDUM' Kendisinin çekicinin üzerine çıktığını anlatan Şenol Şeker, "Polislere 'param, pulum yok' dedim. En son çekicinin üstüne çıktım. Yalvardım, yakardım, ağladım, sızladım. Ama bana müsaade gösterilmedi. Halk yanıma gelip bana sahip çıktı. Beni o çekicinin üzerinde otoparka kadar trafikte götürdüler. Çekicinin üzerinde resmen savruldum. Çekicinin üzerine çıktığımda sigortam yapılmıştı. Beni maddi olarak zora sokuyorlar, bir de üzerine canıma kastetmeye çalışıyorlar. Canımı hiçe sayarak derdimi anlatmaya, hakkımı savunmaya çalıştım ama polisler tarafından hiçbir şekilde dikkate alınmadım" ifadelerini kullandı.