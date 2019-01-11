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Otomobilin üzerinde koltuk takımı taşıdı

11 Ocak 2019 22:06

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil üzerinde koltuk takımı taşıyan sürücü, görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücünün cep telefonu tarafından kameraya alındı. İnegöl'ün Mesudiye alt geçidini kullanarak Mesudiye Mahallesi'ne giden sürücüler, otomobilin üzerine bağlanan koltuk takımıyla ilerlediğini görünce şaşırdı. Bir sürücü tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde, otomobilin üzerine koltuk takımı bağlanarak taşındığı görülüyor. Tehlikeli yolculuk tepki çekerken, kamyonete zorlukla sığacak koltuk takımının otomobilin üstüne sarılıp taşındığını görenler hayrete düştü.

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