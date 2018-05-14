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Otomobilin çarpıp kaçtığı anne öldü, kızı yaralandı

14 Mayıs 2018 14:30

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Lütfiye Kanadıkırık (31) öldü, kızı Hatice Sinem Kanadıkırık (5) ağır yaralandı. Kimliği belirsiz sürücü ise otomobiliyle kaçtı. Kaza, saat 21.30 sıralarında Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'nda meydana geldi. Eşi Hüsame Kanadıkırık ile yolun karşısına geçmeye çalışan Lütfiye Kanadıkırık ve kızı Hatice Sinem Kanadıkırık'a sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Sürücü, otomobiliyle hızla olay yerinden kaçarken, yaralanan kadın ve kızı ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Lütfiye Kanadıkırık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Hatice Sinem Kanadıkırık ise yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Hüsame Kanadıkırık'ın şans eseri yaralanmadığı kazayla ilgili olay yerinde inceleme yapan polis kaçan sürücünün kimliği belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

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