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Otomobil ile ezilen köpeği kurtarmak için veterinere götüren kadın o anları anlattı

03 Temmuz 2020 14:02

İstanbul Maltepe’de bir üniversite personeli, iddiaya göre hastane bahçesinde yatan köpeği fark etmeyerek ezerek ölümüne sebep oldu. Yaralı köpeği veterinere götüren hayvansever Eda Sarıbeyliler olayla ilgili konuşarak, “Bu olay sadede Max’in başına gelen bir şey değil, başka hayvanların başına da sürekli geliyor” dedi.

Maltepe'de bulunan Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda iddiaya göre, üniversite personelinin 'Max' adını verdiği köpek yolda uyuduğu sırada, B.O. isimli hastane çalışanı köpeği fark etmedi ve aracıyla ezdi. Ezilen köpek tedaviye yanıt vermeyerek hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı köpeği fark ederek veterinere götüren Eda Sarıbeyliler yaşadıklarını anlattı.

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