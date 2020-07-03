Köpeğe çarpıp kaçan akademisyen için takipsizlik kararı veren savcı, görüntüleri izleyince kararı geri aldı

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne görevli bir akademisyenin arabasıyla bir köpeğe çarparak kaçtığı iddia edildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından akademisyene tepki yağarken, Birgün'de yer alan habere göre konuya ilişkin kamera kayıtlarını izleyen bir kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Köpeğe çarpıp kaçan Doç. Dr. B. O. için takipsizlik kararı veren savcı, görüntüleri izledikten sonra kararı iptal etti