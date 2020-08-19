T24 LogoT24 Logo
Haberler

"Ben büyük bir şerefsizlik yaptım" diye bağırarak kendini ateşe verdi

S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

19 Ağustos 2020 09:53

Samsun'da bir kişi sabah saatlerinde otobüs terminalinde üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Ağır yaralanan gencin akrabasını uyuşturucu suçundan ihbar edince öldürülme korkusuyla girdiği bunalım sonucu kendini yaktığı ortaya çıktı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ikamet eden 24 yaşındaki S.A., ailesiyle birlikte Ordu'nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'ne fındık toplamaya gitti. Amcasının oğlunu uyuşturucu suçundan ihbar ettiği iddia edilen S.A., kendisini öldürecekleri korkusu ile Fatsa'dan Samsun otogarına gelip akaryakıt istasyonundan 1,5 litre su şişesine aldığı benzini üzerine dökerek "Ben büyük bir şerefsizlik yaptım" diye bağırarak kendini ateşe verdi.

Alevler içinde kalıp otogar giriş kapısı önünden koşarak kafeterya kısmına giden S.A.'yı burada otogar çalışanları yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek söndürdü. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.A. yanık merkezinde tedavi altına alındı. S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

 

ETİKETLER

samsunşanlıurfaviranşehirordu fatsaotobüs terminaliotogarkendini yaktı

Diğer Videolar

Hayatı değişen 20 köpekle 'Satın Alma Sahiplen' dediler

Mehmet Metiner'den Demirtaş'a çağrı: Öztürk Yılmaz'a böyle bir beyanda bulundun mu?

Bu kez köpekler podyuma çıktı

Balkondan bahçeye atladı, abisinin motosikletini hırsızların elinden kurtardı!

Candan Erçetin'den turşu tarifi

Çocuklarını darp eden baba gözaltına alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu'ndan kendisine yöneltilen o soruya: Eğer bir gün Erdoğan'a sorabilirseniz......

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Aldemir'e yönelik iddialarda bulunan Mehmet Özışık...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Bana 'Ermeni dölü' diyen arkadaş sana dava açmayacağım...

Covid-19 tedavisi gören ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı...

Koronavirüs'e yakalanan Donald Trump için tehlike ne kadar büyük?...

Tarım arazilerindeki hobi bahçeleri yıkılacak...

Beyaz Futbol’da istifa eden Ertem Şener’in yerine gelen isim belli...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu'ndan kendisine yöneltilen o soruya: Eğer bir gün Erdoğan'a sorabilirseniz......

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Aldemir'e yönelik iddialarda bulunan Mehmet Özışık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24