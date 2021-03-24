Otizmli çocuk sahibi babanın isyanı: Oğlum öfke nöbeti geçirdiğinde insanların anne babalığımızı sorgulamasından bıktım

Otizmli çocuk sahibi Ömer Ekinci, "Otizmli oğlum her öfke nöbeti geçirdiğinde oradan geçen insanların anne babalığımızı sorgulamasından bıktım. Otizmli çocuklar bazı yetişkinlerden bin kat anlayışlı" diye konuştu.

Ömer Ekinci, otizmli çocuk sahibi olduğunu söyleyerek sosyal medyada bir video paylaştı. "Bu videoyu paylaştığıma pişman olacağımı biliyorum. Ama artık başka çarem yok" notuyla paylaştığı videoda Ekinci göz yaşları içinde "Siz bu çocuğu çok şımartmışsınız, diyorlar. Ne olur yapmayın! Nereden biliyorsun? Benimle beraber mi büyüttün bu çocuğu? Orada yanımdan geçmen sana yorum yapma hakkını nereden veriyor? Biraz insan olun! Otizmli çocuklar sizden bin kat daha anlayışlı" dedi.

Destek mesajları yağdı

Ekinci'nin bu videosuna onlarca destek mesajı geldi. Babaya desteğini ifade edenlerden biri olan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çocuklar yeryüzünün melekleridir kardeşim. Rabbim evladınızı size bağışlasın, yüreğinizin güzelliğinden tüm insanlığa nasip etsin" dedi.

Bir başka otizmli çocuk sahibi olan gazeteci Turgut Erat da Ekinci'ye desteğini belirterek "Sakin dostum. Bir gün tatildeyken oğlum restoranın parkında hayali bir pencere yapmış. Yaramaz bir çocuk gelip gidip penceresini kırdı. Benim veled dayanamadı hafifce itti.Gittim aileden özür diledim. Babası "otizmliyse otistikliğini bilsin" dedi. Kazayla kafasını çorbaya soktum. Ah be dostum. Gecenin ikisinde gittim yatağında oğlumu öptüm. Yetmedi bu saatte bana şiir yazdırıp okuttun" dedi.