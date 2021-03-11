Gazeteci Turgut Erat: "Söyleneni bile anlamıyor" dediler, 7 yaşında 3 dil öğrendi; o benim oğlum

Gazeteci Turgut Erat, otizimli çocuğuyla vakit geçirdiği görüntüleri paylaşarak "Ay yazık, söyleneni bile anlamıyor" dediler, 7 yaşında 3 dil öğrendi; o benim oğlum" dedi.

Turgut Erat, çocuğuyla birlikte vakit geçirdiği görüntüleri paylaşarak "Sevgi iyileştirir" diye konuştu.

Erat'ın #OtizmErtelenemez etiketiyle paylaştığı görüntülerde, otizmli çocuğuyla birlikteyken çekilmiş görüntüleri yer aldı. Erat görüntüleri, "Ay yazık söyleneni bile anlamıyor" dediler. 3.5 yaşında motora bindi, 4 yaşında buz hokeyi oynadı, 7 yıllık ömründe 3 dil öğrendi. Titanic'ten asla vazgeçmedi. O benim oğlum. Sevgi iyileştirir" notuyla paylaşırken, paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.