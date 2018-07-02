Osmaniye'de mahallelilerden maskeli çöp eylemi

OSMANİYE'de, katı atık bertaraf tesisinin çevresinde yaşayan mahalle sakinleri, kötü koku nedeniyle eylem yapıp, sorunlarına biran önce çözüm bulunmasını istediler. Vatan Mahallesi'ndeki 2 bin 700 nüfuslu Yeveriye TOKİ konutlarında oturan vatandaşlar, yıllardır devam eden kötü koku nedeniyle isyan etti. Site içerisindeki park alanında toplanan mahalle sakinleri, ellerinde taşıdıkları 'Nefes almak istiyoruz', 'Çöp kokusu yüzünden temiz havaya hasret kaldık', 'Çevreyi hor gören geleceği zor görür' ve 'Yarının doğası bugünden yaratılır' gibi dövizler taşıyıp, yüzlerine maske takarak, sorunlarına dikkat çekmek istedi.