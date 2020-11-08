Osmaniye'de temizlik işçilerinin müziğin ritmine kapıldığı anlar...

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, çöp toplarken spor salonundan gelen müziği duyan temizlik işçileri, müziğe kendilerini kaptırıp, fitness hareketleri yaptı.

Yeşilova Mahallesi'nde konteynerden çöp toplayan iki belediye işçisi sokağın karşısında bulunan bir spor salonundan yükselen müziği duyunca, işi bırakarak müziğin ritmine kendilerini kaptırdılar. Spor salonunda yapılan fitness hareketlerini taklit eden işçilerin o anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



