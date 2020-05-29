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Osmaniye'de doğada nadir görülen bir serçe türü görüntülendi

29 Mayıs 2020 09:35

Doğada nadir görülen Beyaz Serçe, Osmaniye Kent Müzesi’nin yanında bulunan Trafik Park’ta görüldü.
Farklı görüntüsüyle hemen dikkat çeken beyaz serçeyi görenler ilgiyle izledi.

Serçeyi gören Meltem Doğan isimli vatandaş, “Hayatında ilk defa bir beyaz serçe gördüm ama bana kalırsa bu doğanın yeniden canlanması olarak adlandırabiliriz. Gerçekten çok enteresan. İlk bakışta muhabbet kuşu gibi ama değil. Dikkatli baktığımızda serçe olduğunu anlıyoruz çok garipti” diye konuştu.

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