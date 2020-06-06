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Osman Kavala için 'Sanatçılar Birliği': İade-i Ziyaret projesi

Sanatçılar Birliği'nin bugünkü konusu, Selda Asal'ın anlatımıyla 'İade-i Ziyaret' projesi

06 Haziran 2020 13:19

Berlin Maxim Gorki Tiyatro Sanatları Yönetmeni Shermin Langhoff ve film yapımcısı Fatih Akın, 3 Haziran itibariyle, İstanbul'da Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan işinsanı Osman Kavala için yeni bir kampanya başlattı. Sanatçı Zülfü LivaneliBanu CennetoğluAtom Egoyan, yazar Sibylle Berg, Oya Baydar, Asena Günal gibi birçok ismin yer aldığı proje kapsamında bir video serisi hazırlandı.

Artistsunitedforosmankavala internet sitesin yayınlanan ve Osman Kavala'nın durumu hakkında uluslararası farkındalığı arttırma amacı taşıyan kampanyada katılımcılar,  'Osman Kavala Ne Yaptı?' başlığıyla Kavala'nın toplumsal fayda projelerini ve kendilerinin hayatına nasıl dokunduğunu anlatıyor.

Serinin bu videosunda Selda Asal, Osman Kavala'nın desteklediği 'İade-i Ziyaret' sanat projesini anlatıyor. 

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