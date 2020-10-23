Orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Rangers deplasmanda Standard Liege ile karşılaştı. Mücadelenin son dakikalarında Rangers forması giyen Kemar Roofe , orta sahadan gol attı. Mücadele sonrasında teknik direktör Steven Gerrard atılan gol için, "Muhtemelen canlı olarak izlediğim en güzel gol" ifadelerini kullandı.

Hberler.com'da yer alan habere göre, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Standard Liege ile Rangers karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Rangers 2-0 kazandı. Galibiyeti getiren golleri 19. dakikada penaltıdan James Tavernier ve 90+2. dakikada Kemar Roofe kaydetti.

Karşılaşmanın son dakikalarında İngiliz oyuncudan şık bir gol geldi. Kendi sahasında topu kazanan Kemar Roofe, sırasıyla rakiplerinden sıyrıldıktan sonra orta sahadan çok şık bir gole imza attı.

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, Kemar Roofe için övgü dolu ifadeler kullandı. Gerrard atılan gol için, "Muhtemelen canlı olarak izlediğim en güzel gol" ifadelerini kullandı.