T24 LogoT24 Logo
Haberler

Orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu!

Gerrard, "Muhtemelen canlı olarak izlediğim en güzel gol" dedi

23 Ekim 2020 12:01

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Rangers deplasmanda Standard Liege ile karşılaştı. Mücadelenin son dakikalarında Rangers forması giyen Kemar Roofe, orta sahadan gol attı. Mücadele sonrasında teknik direktör Steven Gerrard atılan gol için, "Muhtemelen canlı olarak izlediğim en güzel gol" ifadelerini kullandı.

Hberler.com'da yer alan habere göre, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Standard Liege ile Rangers karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Rangers 2-0 kazandı. Galibiyeti getiren golleri 19. dakikada penaltıdan James Tavernier ve 90+2. dakikada Kemar Roofe kaydetti.

Karşılaşmanın son dakikalarında İngiliz oyuncudan şık bir gol geldi. Kendi sahasında topu kazanan Kemar Roofe, sırasıyla rakiplerinden sıyrıldıktan sonra orta sahadan çok şık bir gole imza attı.

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, Kemar Roofe için övgü dolu ifadeler kullandı. Gerrard atılan gol için, "Muhtemelen canlı olarak izlediğim en güzel gol" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

gerrargKemar RoofeStandard Liegerangersuefalig

Diğer Videolar

İngiltere'de Sağlık Bakanı Hancock, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Sanatçı Ercan Kesal, Avanos'ta altın arama çalışmalarını eleştirdi: Kapadokya'nın kayaları altından değerlidir

Başına isabet eden gaz fişeği ile hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi: Recep Tayyip Erdoğan benden aldın çocuğumu, bari adaleti ver

Okan Bayülgen'den gündem olan yorum: Öyle bir geri zekalının şöhreti en fazla 3 sene sürer...

Gülşah Saraçoğlu, canlı yayınında yaptıkları nedeniyle özür dilemişti; eski sevgilisinden açıklama

Webo'ya yapılan ırkçılığa sosyal medyadan #NoToRacism etiketiyle tepki yağdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İyi Partili Bahadır Erdem'den Doğu Perinçek'e: Millet sizin üslubunuzdan, nefretinizden,...

CHP Maltepe ilçe yöneticisinin, bir kadını taciz ettiği iddiasına ilişkin...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters: Libya'da Türk gemisine el koyuldu...

Survivor'a sürpriz isim: Ünlüler takımının 3'üncü yarışmacısı belli oldu! ...

'Badi Ekrem'in eşofman takımının kimde olduğu ortaya çıktı...

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında fenalaştı, hastaneye kaldırıldı...

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ırkçılık skandalı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İyi Partili Bahadır Erdem'den Doğu Perinçek'e: Millet sizin üslubunuzdan, nefretinizden,...

CHP Maltepe ilçe yöneticisinin, bir kadını taciz ettiği iddiasına ilişkin...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24