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Orhan Pamuk, son romanı ‘Veba Geceleri’ni ilk kez T24’e anlattı

Son romanının hazırlığı kaç yıl sürdü, nasıl yazdı, bugüne hangi göndermeler var?

20 Mart 2021 14:40

1901 yılından beri düzenlenen Nobel Edebiyat Ödülü'ne dünyada bugüne kadar 117 kişi değer görüldü. Eserleri Nobel ile ödüllendirilen Türkiye'den tek yazar olan Orhan Pamuk, son romanı Veba Geceleri'ni ilk kez T24'e anlattı.

T24 yazarı Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan Orhan Pamuk, kendisini nasıl bir yazar olarak tanımlıyor?

Veba Geceleri'nin hazırlığı kaç yıl sürdü, nasıl yazdı?

Veba Geceleri'ni yazarken Koronavirüs salgını çıkınca neler hissetti?

Romanından bugüne hangi göndermeler dikkat çekiyor?

Veba Geceleri'nin kahramanlarından II. Abdülhamit hakkında ne düşünüyor?

Orhan Pamuk, bugün Türkiye'de mutlu olabilmeyi neye bağlıyor?

Ve kendisi mutlu mu?

Orhan Pamuk’un son romanı Veba Geceleri’ne ilişkin açıklamalarını 22 Mart Pazartesi günü, Türkiye’de yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerini ve yazacağı yeni romanıyla ilgili nasıl bir hazırlık yaptığına ilişkin paylaşımlarını da 23 Mart Salı günü T24'te, T24'ün Youtube ve Daily Motion kanallarında izleyebilirsiniz.

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