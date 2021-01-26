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Orhan Gencebay yaşadığı kazayı anlattı: "Yol mu hatalıydı, ben mi hatalıydım bilmiyorum"

"Tüm enstrüman çalan müzisyenler için parmaklar son derece önemlidir"

26 Ocak 2021 11:54

Yürürken çukura düşen ve parmağını kıran sanatçı Orhan Gencebay yaşadığı kazayı anlattı. Gencebay "Birkaç gece önce yürümek için yola çıktım, bir hayli yürüdüm. Yol mu hatalıydı ben mi hatalıydım bilmiyorum, birden ayağım çukura girdi ve yüzü koyun yere düştüm" dedi. 

Gencebay o anları şöyle anlattı; 

"Tüm enstrüman çalan müzisyenler için parmaklar son derece önemlidir"

"Özellikle sol elimin üzerine düştüm. Gerçekten canım çok yanmıştı. Orta parmağım ve işaret parmağım çok fena şişmişti. Doktorum eve geldi ve hastaneye götürdü. İşaret parmağım kırılmış. Tedaviye başlandı. 'Bir iki ay sürecek' dedi. Tüm enstrüman çalan müzisyenler için parmaklar son derece önemlidir."

Sahilde yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşen Orhan Gencebay'ın doktoru Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman, tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Kahraman, "Gencebay'ın sol el 2. parmağı ve el aya bölgesi atele alınmış olup, haftada bir yapılacak Xray ve tomografi tetkikleriyle tedavisi takip edilecektir. Kırığın kaynaması sonrasında ise bir fizik tedavi programı uygulanacak ve parmak hareketlerin de olası ihtimal hareket kısıtlıkların önüne geçilecektir" ifadelerini kullandı.

TIKLAYINIZ - Düşerek el parmaklarını kıran Orhan Gencebay'ın doktorundan açıklama

TIKLAYINIZ - Çukura düşen Orhan Gencebay'ın parmağı kırıldı

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