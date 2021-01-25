Düşerek el parmaklarını kıran Orhan Gencebay'ın doktorundan açıklama

Sahilde yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşen Orhan Gencebay'ın doktoru Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman, tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Kahraman, "Gencebay'ın sol el 2. parmağı ve el aya bölgesi atele alınmış olup, haftada bir yapılacak Xray ve tomografi tetkikleriyle tedavisi takip edilecektir. Kırığın kaynaması sonrasında ise bir fizik tedavi programı uygulanacak ve parmak hareketlerin de olası ihtimal hareket kısıtlıkların önüne geçilecektir" ifadelerini kullandı.

Sahilde yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşen duayen sanatçı Orhan Gencebay, sevenlerini korkuttu. Sol elinde şişlik ve morarma şikâyeti olan Gencebay, Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman tarafından yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda tedavi altına alındı.

"Ellerini kullanabilmesi çok önemli"

Konu ile ilgili açıklama yapan Kahraman, şunları söyledi:

"Orhan Gencebay, iki gün önce yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşmüş, özellikle sol el parmakları ve el bilek bölgesinde travma meydana gelmiştir. Şişlik ve morarma olarak bilinen ekimoz durumu özellikle parmaklara oturan ağrıda şiddetini artırınca tedavisine başladık. Tetkiklerinin ardından, sol el 2. parmak PIP ekleminde Phalanx köşe kırığı tespit edilmiştir. Her kırık, her yaralanma bizde önemlidir. Lakin el parmaklarını bu kadar ustaca kullanan duayen bir müzisyen için parmak hareketinde kısıtlılık kalmaması çok daha önem arz eder.

"Fizik tedavi programı uygulanacak"

Tedavisi hakkında bilgi veren Dr. Kahraman, sözlerine şöyle devam etti:

"Gencebay'ın sol el 2. parmağı ve el aya bölgesi atele alınmış olup, haftada bir yapılacak Xray ve tomografi tetkikleriyle tedavisi takip edilecektir. Kırığın kaynaması sonrasında ise bir fizik tedavi programı uygulanacak ve parmak hareketlerin de olası ihtimal hareket kısıtlıkların önüne geçilecektir."