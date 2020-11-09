T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ordu Ünye’deki sondaj çalışmasına karşı köylülerin eylemi 12. gününde: Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz

Vatandaşların Ordu'nun Ünye ilçesindeki Üçpınar köyünde, sondaj faaliyetlerine karşı başlattıkları eylem 12. gününde

09 Kasım 2020 13:15

Vatandaşların Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Üçpınar köyünde, sondaj faaliyetlerine karşı başlattıkları eylem 12. gününde de devam ediyor. 

İleri Haber'de yer alan habere göre, Üçpınar ve Çevre Köyleri Dayanışma Platformu ile sondaj çalışmalarının yapıldığı bölgede yaşam nöbetlerine devam eden yurttaşlar, yürüyüş yaparken, "Halkız, haklıyız, kazanacağız" ve "Toprak bizim su bizim" sloganları attı.

Eylemde konuşma yapan bir vatandaş, "Artık duyun sesimizi. Devlet büyüklerine sesleniyoruz; bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Gururla geliyoruz buraya. Burayı terk etmeyeceğiz" dedi.

Vatandaşlar, yürüyüşlerinin ardından oturma eylemi yaptı.

TIKLAYINIZ - Ünye'de maden karşıtı protestolar 11. gününde devam ediyor: "Komutan biz kazandık dedi, halka karşı zafer kazanılmaz"

 

ETİKETLER

orduünyefaaliyeteylemsondajüçpınar

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Aralık 2020

Tuncay Özkan sokak röportajında yaşanan tartışmayı paylaştı: "Bu düzeni değiştireceğiz, bu düzen değişecek!"

ABD'de meydana gelen Nashville patlamasının görüntüsü yayınlandı

Polis kısıtlamaya uymayanları böyle kovaladı

FBI'ın peşinde olduğu "Jet Pack Man" 900 metre yükseklikte görüntülendi

"Cumhurbaşkanına hakaret soruşturmaları re'sen yürütülüyor, avukatları vekaletnamesi olmamasına rağmen vekalet ücretinden 40 milyon lira kazandı"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kelime Oyunu'nu harf almadan tamamlayınca gitmek istedi, Ali İhsan Varol...

Davutoğlu: Beni kaygılandıran, Tayyip Erdoğan’ın ve Ak Parti’nin Bahçeli’nin esiri...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Prof. Dr. Ercüment Ovalı Koronavirüs'e yakalanıp iyileşti: Kokteyl antikor ile...

Olay TV'nin kapanmasının ardından kanalın sahibi Cavit Çağlar: Yayın ekibinin...

Deniz Zeyrek: Sosyal medyada çok aktif bir AK Parti’linin tweet’lerini...

Demet Akalın'ın tuvaletini hangi ünlü kirli bıraktı?...

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kelime Oyunu'nu harf almadan tamamlayınca gitmek istedi, Ali İhsan Varol...

Davutoğlu: Beni kaygılandıran, Tayyip Erdoğan’ın ve Ak Parti’nin Bahçeli’nin esiri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24