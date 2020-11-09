Ordu Ünye’deki sondaj çalışmasına karşı köylülerin eylemi 12. gününde: Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz

Vatandaşların Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Üçpınar köyünde, sondaj faaliyetlerine karşı başlattıkları eylem 12. gününde de devam ediyor.

İleri Haber'de yer alan habere göre, Üçpınar ve Çevre Köyleri Dayanışma Platformu ile sondaj çalışmalarının yapıldığı bölgede yaşam nöbetlerine devam eden yurttaşlar, yürüyüş yaparken, "Halkız, haklıyız, kazanacağız" ve "Toprak bizim su bizim" sloganları attı.

Eylemde konuşma yapan bir vatandaş, "Artık duyun sesimizi. Devlet büyüklerine sesleniyoruz; bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Gururla geliyoruz buraya. Burayı terk etmeyeceğiz" dedi.

Vatandaşlar, yürüyüşlerinin ardından oturma eylemi yaptı.

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