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Ünye'de maden karşıtı protestolar 11. gününde devam ediyor: "Komutan biz kazandık dedi, halka karşı zafer kazanılmaz"

Üçpınar ve Çevre Köyleri Dayanışma Platformu açıklama yaptı

08 Kasım 2020 16:23

Ordu, Ünye’nin Yeşilkent, Çiğdem ve Üçpınar köylerinde maden ocağı çalışmalarına karşı çıkan köylüler protestolarına devam ediyor.

Protesto sırasında açıklama yapan Üçpınar ve Çevre Köyleri Dayanışma Platformu'ndan bir temsilci daha önce yapılan protestolar sırasında bir komutanın 'Biz kazandık' dediğini hatırlatarak, "Halka karşı zafer kazanılmaz" dedi. 

11. güne giren protestolarda köylüler, alkışlarla yürüyüş düzenleyerek protestolarına devam etti. 

“Giriş var çıkış yok” sloganıyla madenlere karşı çıkan ve daha önce jandarmanın müdahalesi ile karşılaşan köylüler, maden şirketlerinin, sahalarını büyütmek amacıyla sondaj çalışması yapmasına karşı çıkıyor. 

 

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