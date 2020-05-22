T24 LogoT24 Logo
Haberler

Polis, bir babaya çocuklarının gözü önünde ters kelepçe takmaya, görüntü alan gazeteciyi de engellemeye çalıştı!

22 Mayıs 2020 16:20

Ordu’da çocuklar için tanınan sokağa çıkma izninin saatini aştığı gerekçesiyle bir baba ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine polis, babaya çocuklarının gözü önünde ters kelepçe takmak istedi. Orada bulunan basın mensupları olay anını saniye saniye kaydetti. Bu sırada basın mensuplarının görüntü çekmesi de polis tarafından engellenmeye çalışıldı. 

Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen olayda, 0-14 yaş çocuklara yönelik izinden faydalanan bir kişi çocuklarını gezmeye çıkardı. Eve dönüş sırasında şahıs ile izin saatini aştığı konusunda kendisini uyaran bekçi ve polisler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine polis, şahsa ters kelepçe takmak istedi. Orada bulunan basın mensupları olay anını saniye saniye kaydetti. Bu sırada basın mensuplarının görüntü çekmesi polis tarafından engellenmeye çalışıldı. 

Bu arada, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği, son dönemde bekçilerin vatandaşlara yönelik olumsuz tavırlarının arttığını belirterek açıklama yaptı. Açıklamada özetle şunlara yer verildi: 
“Altınordu’da yaşanan bir olay her şeyden önce vicdanlarımızda derin bir yara açmıştır. Bir babaya üç küçük çocuğunun yanında ve yüzlerce vatandaşın gözü önünde yapılan bu fiziki ve manevi şiddeti şiddetle kınıyoruz. İnanıyoruz ki babalarına yapılan uygulama karşısında o küçük çocukların ağlama ve çığlık sesleri uzun süre kulaklarımızdan ve hafızalarımızdan silinmeyecektir. O çocuklarda o travmanın da uzun süre devam edeceği kaygısı taşıyoruz.” 

Kaynak: İHA

ETİKETLER

habervideoordubabatartışmaengelpoliskoronacoronagazeteci

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Temmuz 2020

Londra'da inşaatta kullanılan vinç, evlerin üzerine düştü!

Gercüş’te çıkan yangında 40 dönümlük alan kül oldu

Özge Özpirinçci'den 'Kadın' dizisinin tanıtımı için İspanyolca mesaj

Babunu kovalarken 4 katlı binadan düştü!

Hız limitini aşan sürücünün gerekçesi, polisi ceza yazmaktan vazgeçirdi: Yılan...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

TİP Başkanı Erkan Baş: Hendek'teki fabrika her patlamada adını değiştirmiş;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yeşim Salkım isyan etti: Maske üretimi ranta dönüşmüş; susmayacağım!...

Saadet Partili gençler: Son fabrika satıldığında Beyaz Ak Partili Adam...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bay Yanlış dizisinin yayından kaldırılması için 2. mahkeme başvurusu...

Ali Babacan: 17-25 Aralık mini darbe teşebbüsüydü; ama o dosyaların...

Trump'ın basılmasını istemediği, yeğeninin yazdığı kitaptan: Göğüslerime toplum içinde iltifat...

Sedat Ergin: Sağlık Bakanı’nın 6 Temmuz’da açıkladığı toplam vaka sayı...

Tutuklanan iş güvenliği uzmanı: İşçiler bana, ‘burası patlayacak, bir şey...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

TİP Başkanı Erkan Baş: Hendek'teki fabrika her patlamada adını değiştirmiş;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yeşim Salkım isyan etti: Maske üretimi ranta dönüşmüş; susmayacağım!...

Saadet Partili gençler: Son fabrika satıldığında Beyaz Ak Partili Adam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24