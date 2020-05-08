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Online gösterimde | Kahramanlarıyla, sorunlarıyla amatör futbolu konu alan ilk belgesel, 'Amatörle Karşı Karşıya'

08 Mayıs 2020 18:31

Türkiye’deki amatör futbolun durumunu araştıran ve bu alanda ilk proje konumunda olan ‘Amatörle Karşı Karşıya’ belgeseli, yeni tip Koronavirüs günlerinde online gösterimde.

Türkiye’nin en çok amatör kulübe sahip mahallesi olan İzmir'in Borvana ilçesindeki Çamdibi Mahallesi’nden (İzmir) yola çıkan belgesel, Türkiye’deki amatör futbolun derinliklerine iniyor. Belgeselde, amatör futbolculuğun sorunları ve imkansızlığını gözler önüne seren hikayeler, ‘Türkiye’de neden futbolcu yetişmiyor’ sorusuna alternatif cevaplar üretiyor.

Görkem Gül’ün yönetmenliğini yaptığı belgesel salgın sürecinde evlerden izlenebilmesi için Youtube üzerinden yayınlandı.

Belgeselde, maçlarına sağlıkçı gelmediği için birtakım mücadelelere girişmiş, yaptığı boykotlar sonucu ceza almış, takımı küme düşürülmüş, şampiyonluk kupasını sahada bırakmış Hilmi Bayer’in; çocukluğundan beri kulüp başkanlığı yapan, hayatını bir amatör futbol kulübüne adamış Yahya Başkan’ın; futbolcu olmak için küçük yaşlardan beri çabalayan Kadircan’ın; yaşadıkları onca sıkıntıya rağmen yaptıkları işten keyif alan, mücadeleyi bırakmayan amatör futbol sevdalılarının hikâyeleri anlatılıyor.

Amatör Futbol Adına İlk Yapım

Eğlenceli anlatımıyla dikkat çeken yapım, Türkiye’de amatör futbolu mercek altına alan ilk proje konumunda. Amatörle Karşı Karşıya Türkiye’de futbolla ilgilenen amatör sevdalıları için bir manifesto niteliğinde. Belgesel, amatörler futbolcuların yaşam şartlarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Belgesel, 'Amatörle Karşı Karşıya' Youtube kanalınından izlenebiliyor. 

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