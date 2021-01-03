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Önce yumruk yumruğa kavga ettiler sonra sarılıp yollarına devam ettiler

O anlar bir vatandaş tarafından kayda alındı

03 Ocak 2021 11:22

İstanbul Arnavutköy'de iki arkadaş alacak verecek meselesi nedeniyle önce yumruk yumruğa kavga ettiler ardından sarılıp yollarına devam ettiler. O anlar bir vatandaş tarafından kayda alındı. 

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından çekilen görüntülerde, iddiaya göre, iki arkadaş kendi aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Sokak ortasında birbirleriyle dakikalarca kavga eden arkadaşları çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı.

Bir süre daha kavga eden iki arkadaş daha sonra bir şey olmamış gibi birbirlerine sarılarak yollarına devam ettiler. 

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