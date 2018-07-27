Önce silahıyla ateş etti sonra tekmeleyip yumruk attı

Şişli'de film yapımcısı Nur Mehmet Munar'a geçen hafta düzenlenen silahlı saldırı anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kan kaybeden yapımcıyı hayatta tutan, yan komşusunun yaptığı tampon olduğu öğrenildi. Mecidiyeköy'de geçen hafta yaşanan olayda film yapımcılığı da yapan araç kiralama firma sahibi Nur Mehmet Munar sahibi olduğu iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Aralarında alacak-verecek anlaşmazlığı olan bir müşterisinin tuttuğu bir kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı ve sonrası güvenlik kameralarına yansıdı. ATEŞ EDİP SONRA DARP ETTİ Görüntülerde bir kişinin araç ile dükkanın önüne gelip dükkan sahibi Munar ile tartıştığı görülüyor. Dükkan sahibi çevredeki insanların rahatsız olmaması için dükkanın kepenklerini indirdi. Saldırgan daha son yanında bulunan silahı çıkartarak Munar'ın ayağına ateş etti. Munar'ı yaralı halde bir süre de darp eden zanlı tekrar silahını ateşleyip yapımcıyı göğsünden vurdu. Dükkanda bulunanlar araya girmeye çalışsa da başarılı olamadı. Zanlı olay sonrası kaçtı. SAĞLIK EKİPLERİ GELENE KADAR YARAYA TAMPON YAPTI Aşırı kan kaybeden Nur Mehmet Munar yere yığıldı. Komşusu İsmail Geçer kalabalığı görerek olay yerine geldi. Komşusunun yerde kan kaybettiğini gören Geçer bir bez ile yaraya tampon yaptı. Sağlık ekipleri gelene kadar müdahaleye devam eden Geçer, Munar'ı daha fazla kan kaybetmesini önledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 3 ameliyat geçirip hayati tehlikeyi atlatan Munar'ın doktorunun, olay yerinde yapılan ilk müdahale sayesinde yaralının hayatta kaldığını söylediği öğrenildi. 'İÇERİYE GİRERKEN YÜZ ÜSTÜ DÜŞTÜ' Munar'ı hayatta tutan İsmail Geçer "Karşı tarafta binanın önündeydim. Arkadaşlar burada bir kalabalık olduğunu söylediler ve ben de koşa koşa buraya geldim. Ben de 'bir kavga var herhalde' dedim. 'Arkadaşımıza yardımcı olalım' dedim. O sırada arkadaşın ayakta yaralı şekilde kanama geçirdiğini gördüm. İçeriye girerken yüz üstü düştü. Çevirdim baktım ki kan akıyor. Bir bez alıp tampon yaptım. 10-15 dakika ambulans gelene kadar tampon yaptım. Rabbimizin inayetine kurtardık. Bu sayede biz bir vesile olduk" diye konuştu. Baran Medya şirketi yönetim kurulu başkanlığı yapan Nur Mehmet Munar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın hayatının kesitlerinin anlatılacağı 'Dede Sultan' adlı filmin yapımım hazırlıklarına başlamış ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, filmin yapımına çekimine ve gösterimine muvafakat vermemişti. Bunun üzerine filmin yapımı iptal edilmişti.