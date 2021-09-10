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Önce gökyüzünde sonra da denizin altında davul çaldı

Video sosyal medyada ilgi gördü

10 Eylül 2021 19:38

Tekirdağ'da yaşayan Ahmet Çelik isimli vatandaş Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle gökyüzünde ve denizde dalış yaparak su altında davul çaldı.
 
Fethiye'ye tatil için giden Çelik, yamaç paraşütü pilotu ile 2 bin metre yükseklikteki pistte hazırlıklarını tamamladıktan sonra tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi.
 
Yaklaşık 30 dakika havada kalan Çelik, davul çalıp türkü söylemesinin ardından uçuşunu sorunsuz tamamladı. Daha sonra dalış yapan Çelik, su altında da davul çaldı.
 
Çelik'in sosyal medyada paylaştığı video ilgi gördü.
 
Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, davul çalmayı çok sevdiğini ve zoru başararak paraşütten sonra suyun altında da davul çaldığını söyledi.
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