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“Ölmek istemiyorum, ne olur duyun sesimi!”

"Taciz ediliyorum, duyun ne olur"

07 Eylül 2020 12:08

İstanbul Maltepe’de yaşayan Gökçen Ocak, eşinin amcası Fuat Ocak tarafından aylardır tehdit ve tacizlere maruz kaldıklarını öne sürerek sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

Maruz kaldığı son tacizi anlatan Ocak şunları ifade etti:

"Ben artık göz göre göre ölümü bekliyorum. Az önce arka bahçeme çamaşırlarımı toplamak için dışarı çıktığımda şahıslar yukarıdan tepeme tükürdüler. Ben bunların hiç birini hak etmedim. Aslında suratına tükürülmesi gereken tek kişi onlar. Hakaret edilmesi gereken tek kişi onlar. Ben utanılacak hiçbir şey yapmadım."

ÖLÜMÜ BEKLİYORUM

"Bana kalkıp cinsel organını gösteren şahıs, ben onun yüzünden kadınlık gururumdan vazgeçtim. Kadınlığımdan tiksiniyorum artık. Bana kolay şekilde bunu yapıp bana hakaret eden insan ‘sana bilmem ne yapacağım’ diyen insan halen ortalıkta nasıl dolaşabiliyor. Ben her gün ölümü bekliyorum. Lütfen paylaşım yaparken, yetkili birimleri de etiketleyin."

Kayınvalidesinin vurulduğunu anlatan Ocak, yetkililere seslenerek ‘ölmek istemiyorum’ dedi. Evladına annelik yapmak istediğini belirten Ocak şöyle konuştu:

"13 Nisan pazartesi günü kayınvalidem vuruldu. Defalarca videoyu paylaşıp, birçok insanı etiketleyerek birçok paylaşım yaptım ama sesim duyulmuyor. Ben ‘ölmek istemiyorum’ diyorum. ‘Evladıma annelik yapmak istiyorum’ diyorum. Neden duymuyorsunuz sesimi? Buradan devlet yetkililerine sesleniyorum. Ne olursunuz duyun sesimi. Size yalvarıyorum. Ben ölmek istemiyorum."

Duyun artık sesimi

"Kayınvalidemin vurulacağını nereden bilebilirdim. Kayınvalidem vuruldu, belki ölebilirdi ama ben öleceğim diyorum. Öldürüleceğim diyorum. Ne olursunuz duyun artık sesimi yalvarırım” ifadelerini kullandı.

Olayın ses getirmesinin ardından sosyal medyada #FuatOcakTutuklansın etiketi ise gündem oldu.

Özgür Genç Kadın Örgütü ise sosyal medyadan #FuatOcakTutuklansın etiketiyle paylaşım yaparak Gökçen Ocak’a destek verdi. Paylaşımda “Gökçen Ocak Koruma kararı olmasına rağmen Fuat Ocak tarafından tecavüzle, ölümle tehdit ediliyor. Kadın katliamlarıyla kendini var eden erkek egemen devletten güç alanlar,korunanlar hesap verecekler!” ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER

gökşen ocakkadınfuat ocakölmek istemiyorum

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