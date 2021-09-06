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Okullarda yüz yüze eğitim başladı: "8. sınıftım en son, ne ara 10. sınıf oldum bilmiyorum"

Yüz yüze eğitime başlayan çocuklar heyecanlarını ve endişelerini anlattı

06 Eylül 2021 10:01

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte Türkiye’nin 81 ilinde okullar yüz yüze eğitime başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarını yapan öğrenciler, aileleriyle evlerinden çıkarak okulun yolunu tuttu. Öğrenciler ateşleri ölçülerek okula alındı.

Yüz yüze eğitime başlayan çocuklar heyecanlarını ve endişelerini anlattı. Çocuklar, yüz yüze eğitimin başlamasından memnun olduklarını dile getirirken aynı zamanda Koronavirüs nedeniyle yaşadıkları endişeleri de anlattı.

Pandemi kapsamında okulların kapalı olması nedeniyle yapılan online eğitim döneminin verimli geçmediğini söyleyen çocuklardan biri, "8. sınıftım ne ara 10. sınıf oldum bilmiyorum. Şimdi okullar açıldı ders çalışmaya başlayacağım. Eksiklerim var" dedi. 

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