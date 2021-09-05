MEB'den Koronavirüs rehberi: Okullarda pozitif vaka çıkarsa ne olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" rehberini 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasına bir günden az bir süre kala, 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine, okullarda Covid-19 pozitif vakaya rastlanması durumunda ne yapılacağına ilişkin bir rehber gönderdi. MEB'in sosyal medya hesabından, "2021-2022 eğitim öğretim yılı, yüz yüze eğitimle yarın başlıyor. Peki, okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkması durumunda ne yapılacak? Sağlık Bakanlığı ile hazırlanan ve tüm ayrıntıları içeren rehber, 81 ilin millî eğitim müdürlüğüne gönderildi" notuyla yayınladığı rehberde şu bilgiler yer aldı:

"Bir sınıfta öğrencilerden herhangi birine Covid-19 tanısı konulması durumunda..."

"Öğrenciler izleme alınacak ve okula devam edecek. Öğretmenler izleme alınacak ve eğitim vermeye devam edecek.

Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın diğer öğrencileri, okul girişinde 14 gün boyunca günde en az iki defa semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanmalıdır.

Semptom veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci/öğretmen okula devam eder; aksi durumda ise vaka olarak kabul edilir.

"Öğretmenin pozitif çıkması durumunda"

Öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilip 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.

Okulda tüm öğretmenler temaslı kabul edilir ve maske takmak koşuluyla okula devam eder.

Temaslı öğretmenlerin okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen öğretmen sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

Öğretmenin okul dışında riskli bir teması var ise diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilir, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saat arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya yüksek ateş tespit edilen kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

Aynı sınıfta (10 gün içinde) 2. kez vaka çıktığı için sınıf öğrencilerinin tamamı yakın temaslı olarak kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır."