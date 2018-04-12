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Okul müdürü ve yardımcısını vuran polisin eşi: Olayda ağır tahrik var

12 Nisan 2018 17:19

Bursa'daki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'nda, dün tartıştığı müdür Tülay Taş ve yardımcısı Sinan Delibaş'ı tabancayla vurarak, yaralayan polis memuru İlhan Özcan'ın eşi Gözde Özcan, "Eşimin yaptığı şey kabul edilemez; ama olayda ağır tahrik var" dedi. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde polis memuru İlhan Özcan, çocuğuna kötü muamelede bulunulduğu iddiasıyla okul müdürü ve yardımcısını tabancayla vurarak yaraladı. Hayati tehlikesi bulunmayan iki yaralı hastaneye kaldırılırken, polis memuru tutuklandı. Özcan'in eşi Gözde Özcan, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin psikolojik sıkıntısı olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, yaşananların tek nedeninin, 'tahrik' olduğunu ileri sürdü. Olayın 28 Şubat günü 8 yaşındaki oğlu ve arkadaşının sınıf öğretmenleri Filiz Erzurum tarafından zümre odasına kapatılmasıyla başladığını savunan Özcan, "Çocuğumu bu şekilde cezalandırdıkları gibi okul içerisinde ben ve oğlum, bir veli tarafından darp edildik. Eşim okula giderek bu iki olay hakkında soruşturma başlatılmasını, yoksa savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Olayların savcılığa intikal ettirilmesinden sonra aynı okulda bulunan 13 yaşındaki kızıma da hakaretler ile birlikte çeşitli baskılar uygulandı. Bu olaylarla ilgili şikayet dilekçelerimiz mevcuttur. Sürekli çocuğumuzun sınıfının değiştirilmesi yönünde başvuru yapmamıza rağmen bize hakaret dolu sözler söyleyerek bizi kale almadılar" diye konuştu

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