Okan Bayülgen, Mevlüt Yüksel'in ZDF'nin önündeki 'haberiyle' dalga geçti

Okan Bayülgen, A Haber'de yayınlanan Yaz Boz programının muhabiri Mevlüt Yüksel'in Alman ZDF kanalı önünde kanalın yöneticileri olarak iddia ettiği ve “gördüğünüz gibi elleri cebinde” şeklinde eleştirdiği videoyu yayınladı. Bayülgen, bunun tam bir habercilik dersi olduğunu ve iletişim fakültelerinde okutulması gerekir diyerek yapılan iş hem basın özgürlüğü üzerine ince göndermelerde bulundu. Bu sırada konuklar Mevlüt Yüksel'i eleştirmeye kalkınca Okan Bayülgen bağırarak konuklarını susturdu. Okan Bayülgen Tayyip Erdoğan'a Amerika'da yapılan gösteride korumaların bağırarak yaptığı engellemeyi taklit etti.