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Oğuzhan Uğur: Gedik o kadar büyük ki, taşı nereye atarsanız atın o gediğe oturuyor

17 Ekim 2021 09:56

Youtube yayıncısı Oğuzhan Uğur, Uğur Dündar'ın “Taşı gediğine koydu derler ya, öyle tweetler atıyorsun. Hiç korku yaşıyor musun?” sorusuna “Gedik o kadar büyük ki, taşı nereye atarsanız atın o gediğe oturuyor zaten" yanıtını verdi. 

Sözcü yazarı Uğur Dündar'ın sunduğu TELE 1'de yayınlanan Demokrasi Arenası'nın konukları Youtube yayıncısı Oğuzhan Uğur, gazeteci Mine Özbek, ‘internetçi ağabey' olarak bilinen İyi Parti İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca oldu.

"Artık bir cümle kursanız bile muhalif oluyorsunuz"

Uğur Dündar'ın “Taşı gediğine koydu derler ya, öyle tweetler atıyorsun. Hiç korku yaşıyor musun?” sorusuna yanıt veren Oğuzhan Uğur, “Gedik o kadar büyük ki, taşı nereye atarsanız atın o gediğe oturuyor zaten. Bir insan arkadaşına, akrabasına bir cümle bile kursa artık muhalif oluyor. Konu oraya geldi. Şu anda Türkiye'de korkusuzca yapılabilecek en kolay şey muhalefet. Artık iyi muhalefeti berberler de yapıyor, kahveler de yapıyor. Çünkü herkesin bir derdi var ve haklılar. Bizim yazdığımız tweetler sert ve köşeli tweetler değil” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın hayatı nasıl değiştirdiğine değinen Oğuzhan Uğur, “Hayatımızda değişen şey samimiyet. Bu durum tamamen değişti. Yalan söylerken bile kendimizi samimi hissedebiliyoruz sosyal medya sayesinde” dedi.

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