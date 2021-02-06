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Boğaziçi

Vatandaşlar, öğrencileri gözaltına alan polise böyle tepki gösterdi

06 Şubat 2021 09:25

Ankara'daki Boğaziçi protestosunda, öğrencilerin gözaltına alınmasına vatandaşlar tepki gösterdi. 

Protestoya müdahale eden polisin öğrencileri yere yatırıp sürükleyerek gözaltına alması çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. 

FOX Haber'in görüntülerinde, "Yapmayın, dokunmayın çocuklara" diyen vatandaşlar, polisi alkışlayarak  yuhaladı. 

Öte yandan Boğaziçi protestosuna destek veren ve polis müdahalesine tepkilerini korna çalarak gösteren araçların da ceza kesilmek üzere plakasının alındığı görüldü.

TIKLAYIN - İzmir'de Boğaziçi eylemine destek veren 26 öğrenci gözaltına alındı

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