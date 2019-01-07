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Öğrencilerden, mahkumlara kitap kampanyası

07 Ocak 2019 21:26

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eğitim veren Vehbi Koç İlkokulu'nun öğrencileri düzenledikleri kitap kampanyası ile 30 ilin ihtiyaç sahibi okullarındaki öğrencilere daha önce 3 bin kitap gönderdi. Öğrenciler bugün de Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki mahkumlara 250 kitap gönderdi. Vehbi Koç İlkokulu'nda görevli öğretmen Selma Küçük, kendisi gibi her yaştan insana okuma alışkanlığı aşılamak için ‘Kalpten kalbe giden yoldur' isimli projeyi hayata geçirdi. Büyük ilgi gören projeyle evlerde kitaplıklarda bulunan kitaplar, ihtiyaç sahibi köy okullarına ulaştırılıyor. Bu zamana kadar 81 ildeki köy okulları taranırken; ihtiyaç sahibi 30 ildeki köy okullarına 3 bine yakın kitap gönderildi. 3-K sınıf öğretmeni olan Küçük'ün yürüttüğü projede son olarak kitaplar Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki mahkumlar için oluşturulan kütüphane için toplandı. Okul Müdürü Mevlüt Bilgin ise, “Vehbi Koç İlkokulu'nda okumaya dair etkinliklerimiz çeşitli farkındalıklarla devam etmektedir. Bu anlamda öğretmenlerimizin, velililerimizin, personelimiz ile öğrencilerimizin yoğun ve destekleri bizleri daha çok çalışma azmimizi artırmakta, ‘Bir adım önce, bir adım önde' vizyonumuza yakışanı yapmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Bu anlamda projeyi yürüten öğretmenime, değerli esnafımıza ve velilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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