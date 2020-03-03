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Öğrencilerden fazla ücret talep etti; 200 bilet para cezası aldı

03 Mart 2020 18:00

İstanbul'da Üsküdar-Şile arasında sefer yapan İBB anlaşmalı özel bir şirkete ait otobüste öğrencilerden fazla ücret talep eden otobüs görevlisine 200 bilet karşılığı para cezası uygulandı. 

Üsküdar-Şile arasında sefer yapan özel bir şirkete ait otobüste öğrenciler ile otobüs görevlisi arasında ücret tartışması yaşandı. 

Görüntülerde görevlinin öğrenciyi indirmeye çalıştığı, öğrencinin "İnmiyorum" dediği duyuluyor. 

Öğrenciye "parayı vereceksin" diyen görevliye öğrenci, "Vermiyorum, para umurumda değil ama senin bu hırsızlığına göz yumamam" deyince görevli şoföre, "Sağda dur" diyerek öğrenciyi araçtan indirmeye çalıştığı görülüyor. 

Öğrenciler, kendilerinden tarifede yazan ücretten fazlasını talep eden otobüs personeli hakkında şikâyette bulundu.

Öğrencilerden 7,65 lira olan öğrenci tarifesinden fazlasını talep eden otobüs firması personeline İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Özel Halk Otobüsü Yönergesine göre 3.maddeden 200 bilet karşılığı para cezası uygulandı.

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