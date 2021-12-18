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Öğrenciler "Giyecek çarık bulamıyordum" diyen vatandaşla tartıştı: "Bizim kitap alacak paramız yok, derdimiz nasıl ekonomi olmasın"

Vatandaşla tartışırken öfkelenen bir öğrenci, gözyaşlarını tutamadı

18 Aralık 2021 16:08

T24 Video Haber Merkezi

İstanbul Üsküdar'da yapılan bir sokak röportajında vatandaşlar arasında ekonomi tartışması yaşandı. 

Ekonominin kötü olduğunu ancak geçmiş yıllara kıyasla daha iyi olduğunu savunan bir vatandaş ile çevredekiler arasında yaşanan tartışma sırasında, ekonomiden şikayetçi olmadığını söyleyen vatandaş öğrencilere dönerek "Giyecek çarık bulamıyordum" dedi. 

'Medyali tv' isimli Youtube kanalında yer alan videoda, vatandaşlardan biri de öğrencilere "Sen daha dünkü çocuksun hiçbir şey bilmiyorsun" diyerek  tepki gösterdi. 

Bunun üzerine vatandaşla tartışırken öfkelenen bir öğrenci, gözyaşlarını tutamadı. 

Annesinin tek başına kendilerine baktığını ve geçinemediğini söyleyen öğrenci, kendisiyle tartışan adamı kastederek "Bize diyor ki sizin derdiniz sosyete ekonomi değil. Ya bizim kitap alacak paramız yok, derdimiz nasıl ekonomi olmasın" dedi. 

Bir başka öğrenci ise cebindeki parayı göstererek "Cebime bak cüzdanım yok benim ya. Ben babamdan para istemeye utanıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi. 

 

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