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Bankadan oğlunun düğün parasını çeken kadının kapkaça uğradığı anlar kamerada

22 Temmuz 2020 11:18

Adana’da bir kadın oğlunun düğün parasını bankadan çektikten sonra kapkaça uğradı. Olay güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul ettikleri çanta içerisindeki 5 bin 100 lirayı harcadıklarını söyledikleri iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür O., Muhammed Ş. ve Cumali A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, motosikleti kullanan Muhammed Ş.’nin kapkaçtan saatler önce olayda kaçmak için kullandıkları motosikleti çaldığı, yakıt almak için gittikleri akaryakıt istasyonuna ödeme yapmadıkları, Cumali A.’nın da banka şubesinde para çeken vatandaşları takip edip dışarıda kendisini bekleyen diğer şüphelilere haber verdiği öğrenildi.

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AdanakapkaçhırsızlıkOğlunun düğün parası

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