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Oğlunun basketbol maçında hakemin pantolonunu indirmeye çalıştı

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Temsilciler Meclisi Üyesi Jeremy Faison özür açıklaması yayınladı

07 Ocak 2022 09:44

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi üyesi, oğlunun oynadığı basketbol maçında sinirlenip hakemin pantolonunu indirmeye çalıştı. Tepki çeken üye, daha sonra özür açıklaması yayınladı.

Tennessee eyaletinde Temsilciler Meclisi Üyesi Jeremy Faison, liselerarası bir basketbol maçında hakeme sinirlenip pantolonunu indirmeye çalıştı. Olay, Providence Academy'nin, kendi evinde Faison'un oğlunun da yer aldığı Lakeway Christian'a karşı oynadığı maçta yaşandı.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, karşılaşma esnasında oyuncuların topu ele geçirme mücadelesi sırasında itekleşme yaşandı. İki oyuncuya sportmenlik dışı davranıştan dolayı teknik faul verildi. Bunun üzerine sinirlenerek sahaya giren Faison'a sahayı terk etmesi söylendiğinde hakeme "Bana sahayı terk etmemi söyleyemezsin, bu senin hatandı" diyerek hakemin pantolonunu indirmeye çalıştığı görüntüler kameralara yansıdı.

Faison özür açıklaması yayınladı

Olayın sosyal medyada yayılması üzerine bir özür açıklaması yayınlayan Faison, şunları söyledi:

"Yıllarca bir ebeveynin bir spor müsabakasında öfkesini kaybetmesinin ne kadar yanlış olduğunu düşündüm. Hristiyanlığa uygun değil, olgun bir davranış değil ve çocuk için utanç verici.
Maalesef bu gece aptal gibi davrandım ve bir hakeme sinirlendim. Benimle dövüşmesini istiyordum. Kontrolümü tamamen kaybettim ve spor salonundan atıldım, tamamen aptalcaydı. Rasyonel düşüncelerin önüne geçen duygular asla iyi değildir. Umarım hakemi bulabilir ve af dileyebilirim."

ABDJeremy FaisonProvidence AcademyLakeway Christian

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