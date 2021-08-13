Bozkurt'taki selde oğlunu kaybeden Cemal Akın: Bütün mal gitseydi de oğlum gitmeseydi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 25'e yükseldi. Sel felaketinde 3 çocuk babası oğlu Harun Akın'ı kaybeden Cemal Akın, "Oğlumu kaybettim. Bütün mal gitseydi de oğlum gitmeseydi" dedi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı, Çatalzeytin ilçesinde heyelanda ölen 1 kişi ile birlikte 25'e yükseldi. İlçede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kentte çarşamba günü etkili olan şiddetli yağış, Bozkurt, Azdavay, Pınarbaşı, Küre, İnebolu, Cide ve Abana ilçelerinde sele neden oldu. Su altında kalan ilçelerde yollar çöktü, köprüler yıkıldı, araçlar selde sürüklendi. Sel, 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesinde büyük yıkıma yol açtı.

Yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı taştı. Çayın taşmasıyla birlikte meydana gelen selde, su seviyesi bazı bölgelerde 4 metreye kadar yükseldi. Araçlar sel sularında sürüklendi. Birçok vatandaş bulundukları binalarda mahsur kaldı. Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı çöktü. Yanında bulunan iki binada ise büyük hasar oluştu.

'Oğlumu kaybettim, bütün mal gitseydi de oğlum gitmeseydi'

İlçede yaşayan Cemal Akın, sel felaketinde oğlu 3 çocuk babası Harun Akın'ı (42) kaybettiğini söyledi. Fırın işleten oğlunun sel sırasında eşyalarını kurtarmak için dükkana girdiğini ve bir anda iş yerinin su altında kalmasıyla hayatını kaybettiğini belirten Cemal Akın, "Oğlumu kaybettim. Bütün mal gitseydi de oğlum gitmeseydi. Bir anda oldu her şey. Çay bir anda geldi buraya; bir anda taştı. Köyümüzden çayı görüyordum; ama bunun böyle olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.