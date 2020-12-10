ODTÜ Onur Yürüyüşü davası 30 Nisan'a ertelendi: "Bu hukuksuzluğun gizlenmeye çalışıldığını biliyoruz"

ODTÜ’de 10 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenen 9’uncu ODTÜ LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne katılan 18 öğrenci ve bir akademisyen hakkında açılan davanın bugün yapılan duruşmasında karar beklenirken, dava 30 Nisan'a ertelendi.

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması'ndan Melike Balkan ve Özgür Gür "Bütün deliller ortada olmasına, bilirkişi raporları gelmesine rağmen beraat kararını alamadık. Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde bir duruşma daha görüldü. Her şey ortadayken ve eklenecek hiçbir şey kalmamışken, nedense yeniden dava ertelendi. Bu hukuksuzluğun gizlenmesi gerektiğini biliyoruz ancak bunun artık bitmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması’nın düzenlediği 9. Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 22 kişiden 19’una açılan dava Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

Duruşma; avukatların beraat talebini yinelemesi, öğrencilerin gördüğü şiddeti hatırlatması ve yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekmesi ile devam etti. Yargılanan öğrenciler de daha önceki duruşmalardaki beyanlarını yineledi.

Savcının mütalaayı hazırlamaması sebebiyle dava 30 Nisan 2021'de görülecek.

Ne olmuştu?

2019'da ODTÜ Rektörlüğü'nün çağrısı üzerine üniversite kampüsüne giren polis, 9. ODTÜ LGBTİ+ Onur Yürüyüşüne biber gazı ve plastik mermi ile saldırdı. Yirmiden fazla öğrenci ve bir öğretim görevlisi gözaltına alındı ve gece geç saatlerde serbest bırakıldı. 18 öğrenci ve bir akademisyene, 10 Mayıs 2019'da kampüste düzenlenen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne katılmaları gerekçe gösterilerek dava açıldı.