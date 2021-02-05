ODTÜ'lü akademisyenlerden Boğaziçi'ne destek: Öğrencilerle gurur duyuyoruz

ODTÜ'lü akademisyenler, Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rektör atanmasına karşı yapılan protestolara destek açıklaması yaptı.

Bugün saat 12.00’da ODTÜ, Fizik Bölümü önünde bir araya gelen akademisyenler, cübbeleriyle birlikte protestolarını gerçekleştirerek bir basın açıklaması okudu.

Boğaziçi'nde rektör Melih Bulu'ya karşı akademisyenler ve öğrencilerin başlattığı protestolara desteklerini açıklayan ODTÜ'lü akademisyenler, "Temel, evrensel, özerk, demokratik üniversite geleneklerini ve akademik ilkeleri savunan tüm Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerin haklı itirazlarına katılıyor ve onları sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

"Bu gelenek ve ilkeleri savunan öğrencilerle gurur duyuyoruz" denilen açıklamada, protestolar sırasında gözaltına alınan ve tutuklanan herkesin serbest bırakılması ve üniversitelerin özerklik ilkesine saygı duyulması çağrısı yapıldı.