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Obama'dan Özgürlük Madalyası alan Biden, gözyaşlarına hâkim olamadı

13 Ocak 2017 12:50

ABD Başkanı Barack Obama, yardımcısı Joe Biden'a sürpriz yaparak ülkenin en yüksek ödülü olan 'Devlet Başkanlığı Özgürlük Madalyası'nı verdi. Biden, törende gözyaşlarına hakim olamadı. "Amerikan halkına olan inancın, ülkene olan sevgin ve nesiller boyunca hatırlanacak olan hizmetlerin için askeri yaveri sahneye davet ediyorum. Son kez başkan olarak ulusumuzun en yüksek sivil ödülü olan Devlet Başkanlığı Özgürlük Madalyası'nı sana vermekten memnuniyet duyarım." diyen Obama'nın duygulandığı dikkati çekti. Ödülü takdim etmeden önce Biden ve ailesinden övgüyle bahseden Obama, "Eğer Joe Biden'a hayran değilseniz birey olarak bir sorununuz var demektir. O Tanrı'nın yarattığı en iyi insanlardan biri." dedi.

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