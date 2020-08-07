O kargocunun işine son verildi

07 Ağustos 2020 15:01
Bursa'da kargoları kamyona fırlatarak atan PTT çalışanının iş akti görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sona erdirildi.
Bursa'nın İznik ilçesinde PTT kargoda görevli bir kişinin kargo kamyonuna vatandaşlara ait kolileri fırlatarak attığı o anlar kayda alınmıştı. PTT Kargo çalışanının kolileri kamyona fırlatmasına ilişkin görüntüler, sosyal medyada tepkiye yol açmıştı. Gelen tepkiler üzerine PTT Genel Müdürlüğü kargoları fırlatan Hüseyin Taner Ö.'nün işine son verdi.
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