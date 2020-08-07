Paketleri fırlatan kargocunun görüntüleri isyan ettirdi: "Her gün zarar ediyoruz"

Bursa'da kargoları basket gibi kamyona atan PTT çalışanının iş akti görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sona erdirildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde PTT Kargo çalışanının kolileri kamyona fırlatması tepkiye yol açtı. Kargoda görevli bir kişinin kargo kamyonuna vatandaşlara ait kolileri fırlatarak attığı o anlar vatandaşlar tarafından kayda alındı.

Kargo mağdurlarından Sercan Yüksek, “Ben e-ticaret işi ile uğraşan esnafım. Biz gönderilerimizi kargo firmaları ile gönderiyoruz. Günlük 100-150 kargo gönderiyoruz ama yüzde 20’si kırık teslim ediliyor ve geri geliyor. Mağduriyetimiz büyüktür. Her gün zarar ediyoruz” diye konuştu.

Kargoları zarar gördüğü için PTT Kargo hakkında şikayette bulunan vatandaşlar sosyal medyada yayılan görüntülerin altına yorum yazıp tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine PTT Genel Müdürlüğü kargoları fırlatan Hüseyin Taner Ö.'nün işine son verdi.