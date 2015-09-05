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Nur Yerlitaş stüdyoyu terk etti

05 Eylül 2015 17:32

İşte Benim Stilim All Star'da yarışmacıya kızan Nur Yerlitaş, stüdyoyu terk etti. Tv8'de yayınlanan 'İşte Benim Stilim All Star'ın dün akşam ekranlara gelen bölümünde sesler yükseldi. Jürinin karşısına çıkan yarışmacı Maria Surina, Nur Yerlitaş'tan kıyafetiyle ilgili beklediği yorumları duyamayınca isyan etti. Emel'e torpil yapıldığını iddia eden Marina'ya Yerlitaş'ın tepkisi sert oldu. Maria'nın uslübuna sinirlenen Nur Yerlitaş "Senin tarzın zayıf. Burası tarz geliştirme yeri değil. Sen nasıl böyle kavga ediyor gibi konuşuyorsun. Sen ne demek istiyorsun? Bizim hepimizin moda ile ilgili bir tarzı var. Güzel kadınsın, oradan kazanıyorsun. Tribünlere oynama" dedi. Yarışmacının 'Ben hiç bir zaman tribünlere oynamadım, oynamam da! Kişiliğime yakışmaz' cevabı ile iyice sinirlenen Yerlitaş, stüdyoyu terk etti.

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