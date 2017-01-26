Noter katibi, darbeci Tuğgeneral Terzi'nin eşine bıçakla müdahale etmişti

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'nin, kocasının ölümünün ardından veraset ilamı için Ankara'da gittiği bir noterde, mal varlıklarını üçüncü şahıslara aktarmak isterken, noter katibi Kerem Sağlık tarafından bıçakla kovalandığı iddia edilmişti. Yaşanan olaydan sonra polisi arayan Kerem Sağlık, ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle Nazife Terzi'den şikayetçi olmuştu. Olayın ardından gözaltına alınan Nazife Terzi tutuklanırken, noterde bıçakla olaya müdahale eden noter katibi işinden kovulmuştu. Sonraki günlerde ortaya çıkan kamera kayıtlarında, elindeki bıçakla Terzi'yi kovaladığı görülen Noter katibi Sağlık, Terzi'nin kendisine saldırgan tavırlar sergilediğini, o sırada kendisini korumak için bulundurduğu bıçağın yere düştüğünü söylemiş ve kimseye bıçak çekmişliği olmadığını eklemişti.